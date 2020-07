진주바느질협동조합, 소상공인 협업활성화 공동사업 최종 선정

진주바느질협동조합(이사장 임밝은)이 지난 27일 소상공인시장진흥공단에서 주관하는 ‘소상공인 협업 활성화 공동 사업’에 최초 선정되었다고 최근 밝혔다.

이로써 진주바느질협동조합은 공동 사업을 위한 예산으로 약 1억원 이상의 사업비를 확보하게 되었으며, 공동 브랜드 개발, 공동 마케팅 및 공동 장비 구입 등이 가능할 예정이다.

진주바느질협동조합은 한복 제작 전문가인 임밝은 이사장을 포함한 5명의 섬유소재 및 봉제 산업 전문가가 모여 진주시의 특산품인 실크(비단)을 중심 소재로 신규 조합원 모집과 공동의 이익을 창출하고자 설립되었다.

임밝은 진주바느질협동조합의 이사장은 “지역의 경력 단절 여성 및 취업 희망자를 중심으로 전문 봉제 교육을 통한 창업자들을 양성하고, 이들을 조합원으로 모집하여 점차적으로 협동 조합원들의 역량과 인원을 늘려나갈 계획”이라고 한다.

특히 이번 소상공인 협업 활성화 공동 사업을 통해 조합원의 수익화 모델 고도화 및 창업자 육성을 통한 고용 창출 기회를 마련하여 지역 경제, 특히 실크 산업의 안정화에 기여하고 싶다고 말했다.

한편, 진주바느질협동조합 임밝은 이사장은 지난 6월 12일 ‘경상남도 기능 경기 대회’ 한복 직종에서 금상(1위)을 수상한 바 있으며, 현재 전국대회를 준비 중이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr