이재명, 코로나19 생활치료센터 협력기관·의료진 등에 감사 편지

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 코로나19 경증환자 치료를 위해 경기도가 운영한 생활치료센터와 해외입국 도민 임시생활시설에 도움을 준 민간기업 및 의료기관 등 12곳에 감사 편지를 보냈다.

이 지사는 지난 29일 회사 소유 시설을 생활치료센터와 임시생활시설로 제공한 한화생명 여승주 대표와 기아자동차 최준영 대표, SK텔레콤 박정호 사장에게 보낸 편지에서 "국민과 함께 위기를 극복하고자 사회적 책임을 다해주셨다"면서 "전국에서 주목한 경기도의 신속하고 강력한 방역체계의 바탕에는 귀사의 지원이 있었다"며 감사를 표했다.

이와 함께 생활치료센터 전담 의료기관인 분당서울대학교 백롱민 병원장과 경기도의료원에도 "의료진의 헌신적 노력으로 방역전선을 견고히 하는 데 더없이 큰 힘이 됐다"며 군인과 경찰인력을 파견한 제55사단, 제3공수여단, 용인동부경찰서와 이천경찰서 등에도 고마움을 전했다.

특히 생활치료센터와 임시생활시설의 필요성을 지역주민들에게 적극적으로 알리며 전폭적인 지원과 협력을 해준 용인시 처인구 남사면 봉무3리ㆍ봉명1리 이장, 이천시 목리 이장 및 주민에게도 감사를 전하며 "방역과 일상이 공존하는 새로운 국면에서 함께 지혜를 나눠 코로나19를 극복하자"고 강조했다.

경기도는 지난 3월19일 용인 소재 한화생명 연수원에 코로나19 경증환자의 치료를 위한 제1호 생활치료센터를 열어 4월29일까지 운영했다. 제2호 센터는 용인 소재 기아자동차 오산교육센터에 지난 4월17일 개설돼 6월25일까지 운영됐다.

아울러 해외입국 확진자가 확산되던 지난 4월20일에는 해외입국 경기도민 대상 자가격리 시설을 이천시 소재 SK텔레콤 인재개발원에 마련해 코로나19 감염 확산을 차단했다.

경기도는 제2호 생활치료센터 운영을 종료했으나 코로나19 수도권 확산 및 장기화에 대비하기 위해 중앙재난안전대책본부가 지정한 경기수도권2 생활치료센터를 안산 중소벤처기업연수원에 설치해 지난 23일부터 운영하고 있다.

