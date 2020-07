집중 호우로 공주 공산성 성벽 또 붕괴

1987년, 1994년, 2013년 이어 네 번째

"아직 조사되지 않은 구간…보수·조사 병행"

문화재청은 집중 호우로 공주 공산성(사적 제12호) 성벽 일부가 무너졌다고 30일 전했다.

사고가 일어난 곳은 임류각 동쪽 은개골로 이어지는 급경사 구간. 지난 29일부터 내린 비로 무거워진 성벽이 밑에서 지탱하던 흙과 돌이 쓸려 내려가면서 10m가량 붕괴됐다.

공주시는 탐방객이 접근하지 못하도록 근처에 가설 울타리를 세우고, 우회 탐방로를 개설했다. 성벽에 보호막을 설치하고 또 다른 붕괴 위험 구간이 없는지 점검하고 있다.

문화재청은 공주시와 함께 성벽을 보수할 방침이다. 관계자는 “공산성 동쪽은 백제 시기 성벽 위치나 구조 등이 아직 조사되지 않은 구간”이라며 “보수와 조사를 병행할 예정”이라고 했다.

공주 공산성은 2015년 유네스코 세계문화유산에 등재된 백제역사유적지구 가운데 하나다. 성벽 붕괴는 처음이 아니다. 1987년과 1994년, 2013년에도 많은 비로 성곽 일부가 무너진 바 있다.

