[포토]LG생활건강, 사랑의열매, 희망을나누는사람들 나눔 동행

[아시아경제 박종일 기자] LG생활건강과 사랑의열매, 희망을나누는사람들은 29일 수도권역의 53개 사회복지시설을 통해 저소득 취약계층의 수혜자들에게 따뜻한 후원품을 전달하고 격려했다.

이날 배분된 생필품은 LG생활건강과 자회사인 코카콜라가 후원, 수도권역 53개 사회복지시설을 통해 기초수급자가정, 한부모가정, 독거노인가정과 북한이탈주민가정, 다문화가정등 사랑과 관심이 필요한 취약계층의 1만2000명의 수혜자들에게 화장품, 음료, 선물세트등이 다양하게 전달됐다.

LG생활건강은 고객의 아름다움과 꿈을 실현하는 최고의 생활문화 기업으로 우리 사회에서 사랑과 관심이 필요한 저소득 소외계층의 아동과 다문화, 한부모, 독거노인, 탈북민 가정등 어려운 이웃들을 위한 다양한 나눔에 참여하고 있다.

이날 통일미래연대의 전달식에 참여, 사랑의 선물을 듬뿍 전달받은 북한이탈주민인 독거노인 “김**님은 눈물을 흘리면서 참으로 고맙고 고맙다고 연신 감사 인사를 전해달라고 했다”며 후원품을 배분하려고 참여한 사회복지시설 관계자들은 생활에 꼭 필요한 물품을 다양하게 후원하여준 LG생활건강과코카콜라, 희망을나누는사람들 그리고 사랑의열매에 감사 인사를 전했다.

