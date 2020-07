[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 30일 오후 구청 기획상황실에서 ‘2020 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 우수기부자 24개 기관에게 감사패를 전달했다.

우수기부자 선정 기준은 1000만원 이상의 고액 성금·품 기부자(개인·단체)로, 이 날, 시장표창 1개 기관, 구청장 감사패 17개 기관, 공동모금회 감사패 6개 기관에 대한 감사패 전달식이 치러졌다.

채 구청장은 우수기부자에게 표창과 감사패를 전달하며 기부문화 확산에 기여한 점에 감사를 표하고, 사회공헌 활동에 대한 아낌없는 지원을 약속했다.

