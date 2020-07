트럼프, "우편투표시 대선 연기해야"

"우편투표시 최악의 부정확한 사기 선거"

미 언론, 대통령은 선거 연기 권한 없어

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월3일로 예정된 대통령 선거를 연기해야 한다고 주장했다.

트럼프 대통령은 30일(현지시간) 트위터를 통해 "우편 투표가 실시되면 이번 대선은 선거역사상 최악의 부정확하고 사기가 될 것이다. 미국에는 엄청난 당황스러운 상황이 될 것이다. 유권자들이 보안속에서 안전하고 적절하게 투표할 수 있을 때까지 선거를 미뤄야 한다???"고 주장했다.

신종코로나바이러스감염증(코로나19) 사태의 불길이 잡히지 않고 감염자와 사망자가 계속 늘어나자 미국 각 주정부들은 유권자들의 안전을 고려해 이번 대선에서 부재자투표에만 적용하던 우편투표를 전면적으로 시행하는 방안을 고려하고 있다.

이에 맞서 트럼프 대통령은 우편 투표에 대해 지속적인 불만을 보여온데 이어 이번에는 선거 자체를 연기해야한다고 주장하고 나선 것이다.

트럼프 대통령은 하루전에도 한 지역방송의 우편투표 실험 영상을 리트윗하며 우편투표에 대해 의문을 제기했다.

이에 대해 CNBC방송은 트럼프 대통령은 대선 연기를 결정할 권한이 없다고 전했다. 미국 대선일은 벌률에 의해 규정돼있다.

최근 미 언론들은 트럼프 대통령이 각종 여론조사에서 민주당 후보인 조 바이든 전 부통령에 뒤지고 있는 상황에서 백악관측은 10월중 코로나19 백신을 개발, 대선을 승리 하는' 옥토버 서프라이즈'를 노리고 있다고 보도한 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr