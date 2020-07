이재명 지사, 부임 2주년 맞은 행정부지사에 '감사' 인사

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 부임 2주년을 맡은 김희겸 도 행정1부지사에 대해 감사 인사를 전했다.

이 지사는 30일 페이스북을 통해 "저와 함께 민선7기를 시작한 김희겸 행정1부지사께서 오늘로 부임 2주년을 맞았다"며 "그간 도민 안전과 생활을 책임있게 맡아주셨기에 도민이 원하는 새로운 정책들을 마음껏 펼칠 수 있었다"고 평가했다.

그는 그러면서 "출범 2년 도정 만족도 79%, 시ㆍ도지사 직무수행 평가 1위 역시 부지사님의 노고 덕분"이라며 "앞으로도 잘 부탁드린다"고 덧붙였다.

앞서 김 부지사는 페이스북을 통해 "많은 고민 끝에 고향(수원)에서 마지막 봉사를 한다는 생각으로 (경기도)경제부지사, 행정2부지사를 다 역임했음에도 다시 행정1부지사로 왔다"며 "그동안 이재명 지사를 모시고 경기도 발전과 도민 행복을 위해 안 살림을 책임지며 나름대로 열정을 갖고 일해 왔다고 생각한다"고 자평했다.

그는 하지만 "많은 아쉬움이 남는 것도 사실"이라며 "공복으로서 저에게 주어진 책무를 제대로 잘 해 나갈 수 있도록 더 많이 노력하겠다"고 도민들에게 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr