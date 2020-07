[미국주식] 오라클, 코로나 불구 실적 견조…“매수”

미국주식 분석 서비스를 제공하는 초이스스탁US는 오라클(ORCL)에 대해 투자매력 점수 74점으로 매수 의견을 제시했다.

오라클은 비즈니스 소프트웨어 전문 업체로 데이터베이스, 미들웨어, 애플리케이션 및 하드웨어 등 광범위한 엔터프라이즈 IT 솔루션을 제공한다.

오라클의 투자매력 점수는 74점으로 미국 상장사 5,258개 중 667위로 상위 12%에 속한다. 현재가는 55.70 달러로 적정주가 66 달러 대비 저평가돼 거래되고 있다.

투자매력 점수는 데이터히어로가 개발한 미국주식 분석 알고리즘으로 22개의 요인분석을 통해 기업의 성장성, 안전성, 배당매력, 독점력, 현금창출력 등을 종합해 계산한다. 투자매력 점수가 높을수록 우량 기업이다.

초이스스탁의 미국주식 주요 서비스는 ▲종목추천 ▲추천 포트폴리오 ▲전 종목 투자매력점수 및 적정주가 ▲전 종목 투자매력 순위 ▲배당주, 성장주 등 종목 족보 리스트 ▲10년 재무차트 및 투자지표 ▲배당정보 등을 제공한다.

