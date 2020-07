한국도로공사 이천(남이방향)주유소는 휴가철 장거리 운전사고 예방을 위해 생수를 무료 제공하고 있다.

김재근 소장은“장거리 운전의 피로감을 조금이나마 덜어주기 위해 작은 정성을 담았다”며“다양한 이벤트를 지속적으로 마련해 고객들의 성원에 보답하겠다”라고 말했다.

한편 이천주유소는 고속도로 운전시 필수체크 항목인 타이어공기압을 비롯해 진공청소기,매트청소기,고개쉼터,자판기커피 무료제공 등 다양한 무료 서비스를 제공하고 있다.

