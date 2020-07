부산에 전국 첫 ‘VR 재난안전 교육장’ 문연다

부산 어린이 VR 재난안전 체험교육장 8월 1일 개소

수영구 비콘(B-Con) 그라운드에 국내 최초 구축

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 가상현실(VR) 체험으로 재난안전을 학습시키는 전문 교육장이 전국 처음으로 부산에 문을 연다.

부산시는 전국 최초로 ‘부산 어린이 VR 재난안전 체험교육장’을 8월 1일 개장해 운영한다고 30일 밝혔다.

어린이 VR 재난안전 체험교육장은 5~13세 어린이들이 스스로 재난·안전 사고에 대비하고 대응 역량을 키울 수 있도록 만든 시설이다.

아이들 눈높이에 맞춘 VR·AR(가상증강현실) 콘텐츠로 지진과 화재, 교통, 생활안전, 시설안전 총 5가지 분야를 체험할 수 있도록 꾸몄다.

시는 국비와 시비 20억원을 투입해 2019년 2월 사업을 시작했다. 2020년 5월 수영구 비콘(B-Con) 그라운드(복합생활문화공간)에 2층 건축물(연면적 391㎡)을 세웠다. 교육 콘텐츠 5종을 개발했으며, 지난 6~7월 몇몇 어린이집 원생을 초청해 시범운영을 거쳐 본격 운영을 위한 준비작업을 마쳤다.

부산정보산업진흥원이 맡아 운영하며, 시설의 이용 시간은 매주 화~일요일 오전 10시부터 오후 6시까지다. VR 체험교육을 원하는 개인 또는 단체(어린이집, 초등학교 등)는 ‘부산 어린이 VR 재난안전 체험교육장’ 홈페이지 예약시스템이나 전화를 이용하면 된다.

변성완 부산시장 권한대행은 “전국 최초로 구축된 VR 체험교육장이 부산 어린이들의 안전의식을 높이는 데 큰 역할을 할 것”이라고 말했다.

