밀양시, 시장과 함께하는 통(通)통(通)대화 개최

밀양관광 메이커즈팀, 인구UP 기업UP팀과 격의 없는 대화

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 밀양시는 공무원 시정발전연구회(이하 연구회)가 7월 28일 관내 식당에서 ‘시장과 함께하는 통(通)통(通) 대화’를 개최해 소통과 공감의 시간을 가졌다고 29일 전했다.

이번 행사는 밀양 관광 메이커즈팀 9명, 인구 UP 기업 UP팀 7명 두 팀이 참석해 다른 팀과의 아이디어 공유를 통해 시정발전에 관한 이야기를 나누었다.

연구회는 지난 2월 7개 팀 58명으로 구성돼 지난 4월 발대식을 개최한 바 있으며, 시의 다양한 분야를 연구해 시정 발전을 위한 창의적인 아이디어를 발굴, 제안할 예정이다.

연구회 회원들은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 활동에 제약에도 지속적인 모임을 하고 있으며, 창조적인 아이디어를 끌어내기 위해 토의를 통해 연구 활동을 이어가고 있다.

박일호 시장은 “팀원이 새롭게 구성된 만큼 올해는 작년보다 한 단계 높은 연구성과가 나올 것 같다”며, “연구회에서 창의적이고 융합하는 밀양시 적극 행정의 결과물이 나올 수 있도록 연구에 매진해 주기 바란다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr