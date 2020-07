경남도의회, 정촌 뿌리산업단지 등 기업 애로사항 청취 나서

어려움을 겪고 있는 중소기업 격려

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도의회 도의원 등은 29일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 어려움을 겪고 있는 기업 애로사항을 직접 듣기 위해 진주시 정촌면 소재 뿌리 산업단지 및 정촌산업단지를 방문했다.

김하용 의장 일행은 정촌산업단지에 입주한 기업체 대표들에게 애로사항을 청취하고 뿌리 산업단지 현장을 방문해 산단 조성 및 분양 현황 등을 살폈다.

이후 도청 서부청사를 방문해 현안을 청취하고 경남보건환경연구원의 감염병실험실을 둘러보며 코로나19로 밤낮없이 고생하는 직원들을 격려했다.

간담회에서 김하용 의장은 “지역경제의 버팀목 역할을 하는 중소기업들이 우수한 기술력이 있음에도 불구하고 코로나19 장기화 등으로 많은 어려움을 겪고 있는 줄 알고 있다”며 “어려운 시기를 하루빨리 극복하고 좀 더 나은 환경에서 기업 활동을 잘할 수 있도록 의회에서도 적극적으로 돕겠다”고 말했다.

