美, 주독 미군 1만2천명 감축 발표

당초 예상 9500여명보다 많아

유럽내 다른 국가와 미국에 재배치

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 독일 주둔 미군을 당초 예상보다 많은 1만2000명가량 감축해 미국과 유럽 내 다른 지역으로 재배치하는 계획을 발표했다.

마크 에스퍼 국방장관은 29일(현지시간) 기자회견을 열어 1만1900명의 주독 미군을 재배치하겠다는 계획을 밝혔다.

에스퍼 장관은 이 경우 현재 3만6000명인 주독 미군이 2만4000명으로 줄어들 것이라고 말했다. 앞서 언론보도를 통해 알려졌던 감축 규모는 9500명이었다.

에스퍼 장관은 독일에서 감축되는 미군 중 약 5600명은 유럽에 있는 다른 나라로 배치되고, 약 6400명은 미국으로 복귀할 것이라고 말했다. 에스퍼 장관은 독일로부터 군대 이동이 수주내 시작될 것이라고 말했다.

에스퍼 장관은 이번 조치가 북대서양조약기구(NATO)를 강화하고 러시아 억지력을 높이는 것은 물론 동맹 재확인, 미국의 전략적 유연성 증대를 위한 방향으로 이뤄진 것이라고 설명했다.

AFP통신은 유럽에 재배치되는 지역은 폴란드, 이탈리아, 벨기에, 발트해 주변 국가가 될 것이라고 전했지만 AP통신은 미국 내 반대 여론에다 감축 완료까지 수년이 걸린다는 점을 들어 트럼프 대통령이 재선에 성공하지 못할 경우 감축이 계획대로 실행될지는 불분명하다고 평가했다.

미군 주둔비용 갈등이 주독 미군 감축 이유로 꼽히는 만큼 향후 주한미군 감축 가능성에도 이목이 쏠린다. 에스퍼 장관은 지난 21일 주한미군 감축설과 관련, "한반도에서 병력을 철수하라는 명령을 내린 적이 없다"면서도 병력의 최적화를 위한 조정을 검토할 것이라고 언급했었다.

