김경수 지사, 경남도 국비 확보 구슬땀 … 기재부서 직접 설명

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 김경수 경남도지사가 내년도 정부 예산안 확정을 한 달여 앞두고 국비 확보를 위해 직접 팔을 걷어붙였다.

김 지사는 29일 세종시에 있는 기획재정부를 방문해 경남도 26개 주요 사업에 대한 국비 2672억원을 정부 예산안에 반영해달라고 건의했다.

김 지사는 이날 기재부 예산실장과 예산총괄심의관, 사회예산심의관, 경제예산심의관, 복지안전예산심의관, 행정국방예산심의관 등 예산 담당 핵심인사를 차례로 만났다.

그는 경남도 주요사업 추진 배경과 필요성, 내용 등을 설명하고 관련 예산이 정부 예산안에 반영될 수 있도록 협조를 당부했다.

특히 지난 16일 교육부 공모에 선정된 '지자체-대학 협력기반 지역혁신 플랫폼 구축사업'은 1년 단위로는 정책효과를 기대하기 어렵다며 계속 사업으로 전환돼야 한다는 점을 강조했다.

이 사업은 지역공동체가 함께 인재 육성 체계를 구축하고 지역 특성에 맞는 우수 인재를 길러내는 사업이다.

또 부전∼마산 복선전철 구간에 전동열차 도입 등 권역별 광역교통망 구축 필요성을 설명하고 정부 재정 투입을 요청했다.

도는 기재부에 지자체-대학 협력기반 지역혁신 플랫폼 구축사업 국비 300억원, 부전∼마산 전동열차 도입 255억원, 초광역협력 가야문화권 조성사업 90억원, 경남 사회적경제 혁신타운 조성 86억원, 양식어류 전용 스마트 가공단지 조성사업 105억원, 한림∼생림(국지도 60호선) 건설 400억원, 동읍∼봉강(국지도 30호선) 건설 136억원 등을 요청했다.

도는 정부 예산안 편성 막바지인 8월 초까지 수시로 기재부를 방문해 주요 사업 예산이 최대한 반영될 수 있도록 적극적인 국비 확보 활동을 벌일 계획이다.

