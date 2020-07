與 당권 주자 3인, 첫 TV 토론회서 격돌…미묘하게 달랐던 현안 해법

[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당 당권 주자들이 29일 첫 TV 토론회에서 각종 정치권 현안을 두고 열띤 토론을 벌였다. 이낙연·김부겸·박주민 등 세 후보는 부동산·행정수도 이전, 서울·부산시장 보궐선거 공천 문제에 대해 대체적으로 비슷한 의견을 내놨지만 각론에서는 미묘한 입장차를 보였다.

민주당 당권 후보들은 이날 오후 대구MBC가 생방송으로 진행한 초청 토론회에 참석했다. 이들 후보가 받은 첫번째 질문은 행정수도 이전과 관련 입장과 방법론이었다. 가장 먼저 답변에 나선 박 후보는 "헌법까지 바꿀 필요는 없지 않나 생각한다"며 "행정수도 이전에 덧붙여서 좀 더 과감한 여러 기관의 추가적 이전도 필요하다고 생각한다. 국회와 청와대 등 행정·입법 관련된 부분에 더해 사법과 관련된 기관들도 이전될 필요가 있다"고 주장했다.

이 후보는 "여야 간에 사실상 합의하고 있는 국회의사당 세종분원 설치를 통해서 상당한 정도의 상임위원회를 세종시에서 열도록 하는 것부터 시작하면서 행정수도의 완전한 이전을 위한 특별법 제정과 헌재 의견의 조회를 병행해 가는 방법이 현실적"이라면서 '투트랙' 접근 방식을 제안했다.

김 후보는 "우선적으로는 국회에서 특별법을 통해 행정수도를 결정하는 것이 빠른 길이라고 생각한다"며 "문재인 정부에서 잘 마무리해서 대한민국이 정말 수도권 공화국이 아니라 대한민국으로 다시 탄생하는 그런 계기가 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.

부동산 가격 폭등 문제와 관련한 질문에서는 세 후보 모두 세 부담 강화 등 비슷한 해법을 내놨다. 김 후보는 "정부와 지자체가 나서서 30평대까지 포함한 공공임대주택을 전 주택의 20%까지 보급해서 어떤 완충지대를 만들어야 될 것 같다. 그러면 전세값은 폭등이 없다"며 "부동산 투기꾼들의 장난질도 없애면서 내 집 마련의 꿈이 있는 무주택 서민들을 위한 촘촘한 공급망도 만들어야 한다"고 말했다.

박 후보는 "(부동산 시장을) 정상화시키기 위해서는 통상적으로 투기 세력들이 노리는 불로소득을 차단하는 방법이 있을 테고 그 방법으로 많이 거론되는 것이 조세 강화"라며 "종부세를 정부가 강화하겠다고 입장을 밝혔지만 정부가 발표한안대로라도 실효세율이 여전히 낮은 상태다. 우리나라는 1%가 안 되는 상황이어서 그것을 높일 필요가 있다"고 주장했다.

이 후보는 "투기 자금이 부동산에 몰리는 것은 부동산에서 그만큼 이익이 날 것이라는 기대 때문이다. 그런 기대를 무산시킬 만큼 세금을 물리고 수요를 억제하는 것이 필요한데 이미 정부가 발표했고 국회에 법안이 나와 있다"며 "공급을 늘려서 가격을 안정시키는 것도 필요하다"고 했다.

서울·부산시장 보궐선거 공천 문제에 대해 세 후보의 입장은 다소 엇갈렸다. 이 후보는 당장 공천 여부를 논하기보다는 연말쯤 결정하는 것이 좋다고 밝혔고, 박 후보는 국민 설득 시간이 필요할 수 있는 만큼 연말보다는 빨리 결정할 필요가 있다고 주장했다. 김 후보는 국민들에게 양해를 구한 뒤 후보를 내고 지도부 차원에서 비판을 막아줘야 한다고 주장했다.

후보간 질문을 주고받는 주도권 토론에서는 이 후보와 김 후보가 당 대표 임기 문제를 놓고 날선 공방을 벌이기도 했다. 김 후보는 이 후보에게 "대선 후보가 되기 위해 사임하면 임기가 정확하게 6개월 10일 정도"라며 "내년 4월 보궐선거에 당 운명이 걸려 있는데 선장이 자리를 비우고 배에서 내린 꼴이 될 수 있다"면서 공세를 폈다.

이에 이 후보는 "책임 있게 처신하겠다"며 "비상시국이기에 구원투수 심정으로 나서는데 구원투수가 9회 말까지 다 던진다는 것도 이상하지 않으냐"고 반박했다.

