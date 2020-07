박인비 제주삼다수마스터스 출사표 "남편이 임시 캐디로~"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "남편이 임시 캐디로."

'골프여제' 박인비(32ㆍKB금융그룹)는 한국여자프로골프(KLPGA)투어 제주삼다수마스터스(총상금 8억원) 개막을 하루 앞둔 29일 제주도 제주시 세인트포골프리조트에서 열린 기자회견을 통해 "남편이 이번 대회 캐디를 맡는다"고 소개했다. "기존 캐디가 호주인이라 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역 지침에 따라 비자와 자가격리 문제를 해결하기가 복잡하다"는 설명이다.

남편 남기협(39)씨가 바로 한국프로골프협회(KPGA) 멤버다. 미국에서 스윙코치로 인연을 맺어 2014년 결혼했다. 박인비는 2008년 US여자오픈 우승 이후 내리막길을 걷다가 남편과 함께 훈련하면서 부활의 동력을 마련했고, 미국여자프로골프(LPGA)투어 메이저 7승을 포함해 통산 20승이라는 금자탑을 쌓았다. "다음달 20일 스코틀랜드에서 열리는 AIG여자오픈까지 동행할 것"이라고 덧붙였다.

박인비에게는 일단 실전 샷 감각 조율이 급하다. 지난 2월 미국여자프로골프(LPGA)투어 호주여자오픈 우승으로 통산 20승에 도달한 이후 5개월 만에 투어에 출전하는 상황이다. "이렇게 오래 국내에 머문 적이 없었다"며 "지난주 토요일부터 제주도에 내려와 열심히 연습했다"는 각오를 곁들였다. 30일 오전 9시40분 10번홀(파5)에서 이소영(23ㆍ롯데), 임희정(20ㆍ한화큐셀)과 1라운드를 출발한다.

