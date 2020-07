부산 서면을 ‘스마트신발 쇼핑 산업’ 거점으로

동의대 산학협력단·부산진구·한국신발피혁연구원 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대 산학협력단은 7월 27일 한국신발피혁연구원 연구개발품전시관에서 부산진구와 한국신발피혁연구원과 스마트 신발쇼핑산업 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 부산 서면의 스마트쇼핑특구 지정 추진과 연계해 부산진구의 신발쇼핑 산업을 육성하고, 지역경제를 활성화하기 위해 마련됐다.

각 기관은 부산진구를 신발쇼핑산업의 거점으로 삼아 IT 기반 첨단 제품 개발과 신발커스텀 산업 지원, 청년사업가 양성 및 판로 확보 등을 위해 상호 협력하기로 뜻을 모았다.

동의대는 부산진구 범천동 일대의 신발·가죽·가방 소공인의 경영·기술 애로사항 해결과 판로개척을 지원하고자 소공인특화지원센터를 2015년 5월부터 운영해 오고 있다.

