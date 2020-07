이재명 "대선출마? 맡겨주면 굳이 피하진 않는다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 이재명 경기지사가 차기 대선 출마여부와 관련해 "현재에 만족, 더 큰 역할을 굳이 쫒아가지 않는다"면서도 "맡겨주면 굳이 피하진 않는다"고 답했다.

이 지사는 28일 시사평론가 김용민씨의 유튜브 채널 '김용민TV 프로그램 용터뷰'와의 인터뷰에서 이같이 말했다.

이재명 지사는 지난 2017년 초 당내 경선과정에서 당시 문재인 후보와 대립각을 세운 것에 대해 "초기에 짜고 치는 고스톱이라는 소리, 서울시장 내락설 등이 나와 원칙적으로 해야 하겠다는 생각을 했다"며 "공격한다고 공격되는 건 아닌데 공격해야 된다는 생각이 (있었다)"고 설명했다.

이어 "박근혜 전 대통령을 공격할 때보다 완화된 행태라 생각했는데 그조차 불필요한 것이었다"며 "제 입으로 안해도 되는데"라고 말했다.

이 지사는 "어느날 지지율 좀 올라가니까 마치 필로폰을 맞은 것처럼 회까닥했다"며 "싸가지가 없었다"며 회상했다. 그는 "맞아야 정신을 차리고 먹어봐야 맛을 안다고 앞으로 그러지 말아야 한다"고 말했다.

이어 "문재인 정부가 성공해야 정권 재창출할 수 있고 그래야 나도 활동할 공간이 생긴다"고 밝혔다.

겉으로 보이는 투사적 면모에 대해 이 지사는 "나는 따뜻하며 두려움이 많은 사람"이라며 "두려움이 없다면 사이코패스고 이겨내는 게 용기가 있을 뿐"이라고 설명했다.

