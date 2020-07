‘GTX-A’ 트리플 역세권 기대…‘구산역 코오롱 하늘채’(가칭) 조합원 모집

서울 은평구 역촌동에 들어서는 ‘구산역 코오롱 하늘채’(가칭)가 조합원을 모집하고 있다. 지하 2층∼지상 34층 8개동 규모로 건립된다. 44㎡, 59㎡A, 59㎡B, 74㎡A, 74㎡B 등 총 450세대(임대주택 미포함)가 입주할 예정이다.

구산역과 역촌역 역세권 아파트다. 특히 3호선 환승역인 연신내역과 10분 거리이며 2023년 GTX-A 노선이 연결될 경우 강남 삼성역까지 쾌속 교통망이 가능해진다. 또한 단지가 위치한 곳에서 서울외곽순환도로, 경인고속도로와 김포, 인천 국제공항 이용이 수월하다.

주변은 이마트, 롯데몰 은평, 이케아 고양, 스타필드 고양, 연신내 로데오거리, 가톨릭 대학교 은평성모병원(808병상, 40개과 17개 진료센터)가 있다.

단지 내에는 수영장, 셀프세차장이 마련된다. 자녀 가구를 위한 내신전문학원, 영어유치원, 키즈 카페 등이 있다. 예일초등학교, 대조초등학교, 은평중학교, 예일여자중학교, 예일여자고등학교 등이 반경 500m 안에 위치하고 있다.

이 아파트 공급가격은 3.3㎡당 1400만 원대로 알려졌다.

업무대행사인 와이즈건설㈜ 관계자는 “와이즈건설은 아파트와 오피스텔 설계 경험을 바탕으로 최근 서울시 중구 황학동 한양립스 이노와이즈 등을 성공적으로 진행한 경험이 있는 만큼 이번 구산역 코오롱하늘채(가칭)도 확신을 갖고 추진 중이다”라고 말했다.

홍보관은 고양시 원흥역에 있으며 사전 예약제로 운영 중이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr