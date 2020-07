우유자조금, 밀크어트 홍보대사 오영주의 건강관리 팁 소개

우유자조금관리위원회(위원장 이승호)는 밀크어트 캠페인 홍보대사로 활동하고 있는 오영주의 방송 및 SNS 활동을 소개하며 무더운 여름의 건강한 생활을 돕는 우유의 기능에 대해 소개했다. 특히 인스타그램 및 유튜브 채널을 통해 우유를 활용한 식단 관리, 따라 하기 쉬운 운동법 등 건강한 다이어트 ‘밀트어트’의 장점을 시청자들에게 전격 공개하기도 했다.

7월 24일에 방송된 패션앤의 '팔로우미 리뷰ON'에서 오영주는 뷰티관리 일상을 공개하며 그녀만의 다이어트 방법부터 식단 관리 및 피부 관리까지 숨겨왔던 꿀팁들을 아낌없이 알려주었다. 본격적인 여름철이 시작되면서 다이어트, 피부 관리에 대한 관심이 높은 시기인 만큼, 그녀가 전한 팁은 누리꾼들의 뜨거운 관심을 얻고 있다.

이날 방송에서 오영주는 여러 가지 방법의 다이어트를 하다가 정착한 다이어트 방법으로 밀크어트를 소개하며, 그녀만의 다이어트 필수품은 바로 ‘우유’라고 밝혔다. 이와 관련해, 우유(Milk)와 다이어트(Diet)의 합성어인 밀크어트는 단순히 굶어서 하는 다이어트가 아니라, 우유와 함께 균형 잡힌 영양소를 섭취하는 건강한 다이어트 방법이라고 전했다.

그녀는 대개 운동 전 공복감을 달래기 위해 우유 한 잔을 마시는데, 우유를 더욱 맛있게 즐길 수 있는 ‘아보카도 스무디’ 레시피를 소개했다. 아보카도 스무디 재료는 우유 200ml, 아보카도 1/2개, 바나나 1개다. 아보카도를 반으로 갈라 씨와 껍질을 제거하고, 우유, 아보카도, 바나나를 모두 믹서에 넣고 갈아주면 완성이다.

이와 관련해 오영주는 “아보카도 스무디는 만드는 방법이 매우 간단하고, 한 잔 마시면 신체 활동에 필요한 에너지를 충전할 수 있을뿐더러 쉽게 포만감이 생긴다.”라며 “운동 전이나 하루를 시작할 때 마시면 적절한 건강음료다.”라고 전했다.

한편, 그녀가 다이어트식으로 강력 추천하는 점심 및 저녁 식단도 공개되었다. 공복감을 줄이고 포만감을 주는 음식으로, 레시피의 주인공은 바로 ‘우유’였다.

점심 메뉴는 여름철에 자주 먹는 시원하고 고소한 우유 콩국수가 소개됐다. 우유 콩국수 재료는 우유 400ml, 두부 100g, 곤약면 100g, 방울토마토·오이 약간, 검은깨·소금 적당량이다. 만드는 법은 믹서에 우유, 두부, 검은깨를 넣어 곱게 갈아주고 곤약면을 살짝 데쳐 준비한다. 곤약면을 그릇에 담고 믹서에 간 재료들을 모두 부은 다음, 방울토마토, 오이 등 고명을 먹기 좋게 썰어 올려주면 완성이다.

직접 만든 우유 콩국수를 맛본 그녀는, “우유 콩국수는 집에서도 만들기 쉽고, 우유를 넣어 더욱 고소하고 맛있다. 한 끼 식사로 든든하면서도 가볍게 먹기에도 좋아 다이어트식으로 추천한다.”라고 전했다.

그녀는 각종 집안일을 하며 생활 버닝으로 칼로리를 소모했고, 잠시 휴식시간을 갖고 바로 저녁식사를 준비했다. 저녁 메뉴는 적은 양으로 포만감을 줄 수 있는 고구마 라떼였다. 그녀가 선보인 고구마 라떼는 아보카도 스무디 만드는 법보다 간단하게 만들 수 있다.

고구마 라떼 재료는 우유 300ml와 삶은 고구마 1개다. 고구마 껍질을 벗긴 뒤 우유와 함께 믹서기에 돌리면 완성이다. 고구마 라떼 한 잔을 빠르게 비운 그녀는 “달콤한 고구마와 고소한 우유가 만나 맛의 풍미가 한층 깊고, 한 끼 식사 및 출출할 때 간식 대용으로 먹을 수 있어 딱 좋다.”라고 전했다.

이외에도, 오영주는 “주변에 우유를 마시면 배가 아픈 분들도 있는데, 이는 몸속에 유당분해 효소가 없기 때문”이라며, 우유와 친해질 수 있는 그녀만의 꿀팁도 전했다. “한 번에 많은 양의 우유를 섭취하기보다 조금씩 자주 섭취하는 것이 좋고, 단독으로 우유만 마시기보다 고구마, 바나나 등 다른 식품과 함께 섭취하는 것이 좋다.”라고 설명했다.

앞으로도 밀크어트 홍보대사 오영주는 유튜브, 인스타그램 등을 통해 우유와 관련된 다양한 정보를 공유하며, 열심히 활동할 예정이다.

