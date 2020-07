동작구, 중앙대 협력 마을강사 대상 역량 강화 교육

31일까지 중앙대에서 온라인 수업 위한 장비사용법, 프로그램 등 교육...29일부터 8월24일까지 하반기 마을이학교다 15개 프로그램 수강생 모집

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 동작혁신교육지구 마을강사 대상으로 오는 31일까지 비대면 교육을 위한 역량강화교육을 진행한다.

구는 지난 4월 동작구, 중앙대, 동작관악교육지원청 간 '사람중심 가치창출 미래인재 양성을 위한 협약'을 체결, 혁신교육 협력 방안을 논의했다.

이후 코로나19로 인한 교육의 비대면 방식 전환에 따라 마을강사들도 온라인교육에 대한 준비가 필요하다고 판단, 중앙대와 함께 하는 마을강사 역량강화교육을 추진한다.

프로그램은 중앙대 LINC+사업단이 주관해 ▲실시간 온라인 수업을 위한 장비 사용법 ▲온라인 화상강의 ZOOM 솔루션 사용법 ▲온라인 수업 실습 등 4시간 과정, 28일부터 오는 31일까지 중앙대에서 진행한다.

사회적 거리두기 방역수칙 준수와 집중력 있는 교육을 위해 매회 10명씩 총 50명의 마을강사 대상으로 진행한다.

지역내 어린이·청소년을 대상으로 동작혁신교육지구 하반기 '마을이학교다' 프로그램 수강생을 모집한다.

'마을이학교다'는 내 집 앞 방과후교실로 구 전역의 다양한 교육공간에서 아이들이 색다른 마을교육 콘텐츠를 배울 수 있게 지원하는 프로그램이다.

오는 9월부터 진행할 하반기 '마을이학교다' 공모 결과 ▲드론 파일럿이 되어보자! ▲두드리Go, 만들Go! 등 마을교육콘텐츠 15개가 선정돼 29일부터 8월24일까지 수강생을 모집한다.

하반기 '마을이학교다' 프로그램 및 신청방법은 ‘행복한학교희망교육협동조합’ 홈페이지 또는 어플에서 확인 가능하다.

또 구는 마을교육 수요를 충족하기 위해 교육공간이 없는 마을강사들도 '마을이학교다' 공모에 참여할 수 있도록 마을e공간을 발굴해 지원하고 있다.

현재 마을e공간 21개소를 발굴, 추가 공간 발굴도 진행한다. 기타 자세한 사항은 교육정책과로 문의하면 안내받을 수 있다.

윤소연 교육정책과장은 “마을강사 역량강화교육을 통해 온라인 수업에 대한 마을강사들의 부담감이 해소되길 바란다”며 “코로나19로부터 주민의 건강과 안전을 지키기 위해 비대면 교육방법과 접목한 마을교육 콘텐츠로 새로운 트렌드에 맞춘 혁신교육을 추진하겠다”고 말했다.

