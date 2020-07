서울시구청장협의회, 민선 7기 3차년도 첫 정기회의 개최

서울시구청장협의회 ‘서울시-자치구 공동사업 목록 총 46개’ 서정협 시장 권한대행에게 전달 및 사업의 지속 추진 제안

[아시아경제 박종일 기자] 서울시구청장협의회(협의회장 이동진 도봉구청장)는 27일 낮 12시 서울시청 8층 간담회장에서 제151차 정기회의를 개최했다.

이번 정기회의는 민선 7기 3차년도 첫 정기회의로 이동진 협의회장이 전임 협의회장인 김영종 종로구청장에게 감사패를 전달하는 것으로 시작됐다.

특히, 이번 정기회의는 박원순 서울시장 궐위 후 서정협 서울시장 권한 대행과 25개 구청장이 함께 만나는 첫 자리여서 관심이 더욱 집중됐다.

이 자리에서 구청장협의회는 그 동안 서울시와 자치구가 함께 추진해왔던 46개의 공동사업 목록을 서정협 시장 권한대행에게 전달했다.

이동진 협의회장은 “서울시에 전달한 46개의 공동사업 목록을 포함, 그 동안 서울시와 자치구가 함께 추진해왔던 사업들은 중단 없이 추진돼야 하며 오늘 그 의지를 함께 확인하는 자리가 됐으면 한다”고 밝혔다.

“아울러 시장 권한대행 체제 아래 1000만 서울시민과 구민을 위해 서울시와 자치구의 긴밀한 연대 및 협력이 더욱 필요할 때”라고 다시 한번 강조했다.

이에, 서정협 서울시장 권한대행은 “지난 박원순시장 궐위에 따른 서울시구청장협의회 입장문 발표에서 서울시 차원의 정책과 사업들을 지속적으로 추진하기 위해 최선의 노력을 함께 해주시겠다는 말씀 감사하다”며 “서울시도 구청장님들과 소통하면서 그 동안의 시정 성과를 굳건히 해나갈 수 있도록 노력해 나가겠다”고 밝혔다.

이밖에도 서울시구청장협의회는 민선 7기 3차년도 첫 정기회의 안건으로 서울시-자치구 공동사업 지속추진 제안 외에 서울시-자치구간 복지사업 조정위원회TF 구성, 민선 7기 3차년도 임원진 선출, 서울시구청장협의회 운영방식 개선안 등 총 4건의 안건을 심의 및 의결했다.

이동진 협의회장은 “박원순 시장의 궐위상황에서는 남은 사람들의 몫이 더 커질 것이다. 그런 의미에서 민선 7기 3차년도 서울시구청장협의회 역할이 더욱 클 것으로 생각된다. 향후, 서울시와 25개 자치구가 함께 노력하여 흔들림 없이 시정과 구정을 유지 발전 시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 이날 협의회는 이동진 회장 외 ▲부회장 류경기 중랑구청장, 유동균 마포구청장, 박준희 관악구청장, 박성수 송파구청장 부회장 ▲사무총장 김수영 양천구청장 ▲감사 정원오 성동구청장 ▲고문 유덕열 동대문구청장,문석진 서대문구청장, 노현송 강서구청장, 성장현 용산구청장, 김영종 종로구청장을 선출했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr