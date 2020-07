중랑구 명소 망우리공원·용마폭포공원 등 영상 콘텐츠

고화소 카메라와 타임랩스, 드론 활용한 생생한 영상으로 눈길 사로잡아

[아시아경제 박종일 기자] “요즘은 구청에서 주민들을 위해 이런 것도 만드는군요. 정말 감사한 영상입니다. 텔레비전 방송사 영상 부럽지 않습니다”

중랑구 공식 유튜브에 댓글을 올린 김모씨의 글이다.

중랑구(구청장 류경기)가 생활 속 거리두기로 지친 구민들을 위해 시원한 영상을 제작, 중랑구청 공식 유튜브 채널로 송출해 구민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

이번 영상은 중랑투데이 여름 특집으로 제작됐으며 중랑구의 대표 명소인 망우리공원, 용마폭포공원, 망우역광장 분수 등을 촬영한 영상 콘텐츠 시리즈다.

먼저 지난 23일 송출된 ‘중랑의 여름, 봉화산에 가면…’은 새롭게 조성된 중랑구민광장부터 봉수대공원, 봉화산 정상, 중랑구 전경까지 한번에 감상할 수 있도록 제작됐다.

또 명소에 관한 친절한 해설과 봉화산 정상에 위치한 아차산 봉수대 터 등 구와 관련된 향토문화해설사의 재미있는 설명이 더해져 구민들의 반응이 뜨겁다.

중랑투데이 여름특집은 8월 말까지 총 5편이 제작돼 중랑구의 숨겨진 보물같은 장소들을 소개하고 더운 여름 청량감이 가득한 영상들로 구민들을 찾아갈 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “장기화된 코로나19로 외출이 어려운 구민들이 ‘중랑투데이’영상을 통해 시원한 여름을 느끼고 힐링할 수 있는 시간이 되면 좋겠다”며 “앞으로 시리즈로 연재되는 다음 영상들도 많은 기대를 부탁드린다”고 말했다.

구가 지난 20년 2월부터 제작한 ‘중랑투데이’는 중랑구와 관련된 다양한 소재를 빠르게 영상으로 제작, IPTV, 멀티비전, 유튜브 등 SNS와 방송을 통해 구민들에게 전달하는 SNS 영상 콘텐츠이다.

현재까지 코로나19 관련 이슈, 구민 힐링 콘텐츠, 각종 행사들을 소개하는 총 21편의 영상을 제작, 활발히 운영되고 있으며, 모든 중랑투데이 영상은 중랑구청 공식 유튜브 채널을 통해 감상할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr