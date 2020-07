[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 바이오기업 모더나가 27일(현지시간) 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 3차 임상실험을 시작했다고 발표했다.

모더나는 이날부터 미국내에서 3만명을 대상으로 코로나백신 후보에 대한 3차 임상을 시작했다. 최근 감염이 확산된 지역을 포함해 미국내 90곳에서 임상이 진행된다.

모더나는 미국 정부로부터 4억7200만달러 규모의 추가 개발자금을 지원받았다. 미 정부는 앞서도 모더나에 백신 개발 자금 4억8300만달러를 지불했다.

