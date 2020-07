27일 경기도 파주시 판문점 자유의 집에서 열린 한국 정전협정 67주년 기념식에서 유엔사 회원국이 소개되고 있다. 앞줄 왼쪽부터 로버트 에이브럼스 주한미군 사령관 겸 유엔군 사령관, 강인순 유엔사 군정위 수석대표, 히베 코넬리우손 중감위 스웨덴 대표, 마이클 머독 전력제공국 대표. /사진공동취재단

