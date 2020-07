속보[아시아경제 김수완 기자] '방역모범국'으로 평가받던 베트남이 다낭에서 27일 코로나19 확진자가 11명 발생했다.

주요 외신에 따르면 베트남 보건부는 다낭서 병원 관련 확진자가 11명 보고됐다고 밝혔다. 이로써 사흘 사이 확진자가 14명으로 늘었다.

베트남은 3개월 동안 지역감염자가 발생하지 않았다. 그러나 이달 25일 다낭 주민 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 이후 이튿날 2명, 이날 11명이 추가 확진 판정을 받았다.

27일 베트남 보건부에 따르면 베트남 내 누적 확진자 수는 총 431명이다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr