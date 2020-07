[아시아경제 김봉주 인턴기자] 최희가 임신 중 근황을 공개했다.

최희는 27일 자신의 인스타그램에 "몸무게 앞자리가 바뀌었어요. 고3 때 몸무게를 경신했네요. 그래도 제 인생에서 이렇게 자신을 다그치는 것 없이 먹고 싶은 거 다 먹은 적이 있었나 싶어요"라며 글을 올렸다.

그는 이어 "언젠가 돌아갈 때는 또 눈물 흘리며 괴롭겠지만 지금은 그냥 행복한 마음으로 통통한 저도 좋아요"라고 말했다.

공개한 영상에는 치킨, 빵, 피자, 파스타, 비빔밥 등을 먹는 최희의 모습이 담겼다.

한편 최희는 지난 6월 자신의 유튜브 채널을 통해 임신 소식을 알렸다.

