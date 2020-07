[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 안재현이 구혜선과 이혼 후 처음으로 근황을 공개했다.

안재현은 27일 자신의 인스타그램에 외부에서 찍은 사진을 올렸다.

금발로 바뀐 안재현은 헤어밴드를 착용한 상태에서 사진을 찍었다.

한편, 안재현과 구혜선은 지난 15일 이혼해 남남이 됐다. 두 사람은 2015년 KBS 2TV 드라마 '블러드'를 통해 인연을 맺고 이듬해 5월 결혼했다. 그러나 지난해 관계가 악화해 파경에 이르렀다.

