[아시아경제 이현주 기자] 이화여자대학교는 27일 134년만에 디자인이 교체된 새 학위복을 선보였다. 이화여대는 1914년 졸업식 이후로 서양식 학위복 디자인을 유지해왔으나 학교의 차별화 된 가치를 제대로 표현하지 못 한다는 지적에 따라 이화여대 패션디자인연구소가 재학생 선호도 등 절차를 거쳐 이화 고유의 상징색 '이화 그린'을 반영한 케이프 스타일의 새 디자인을 확정했다. 새 학위복은 오는 8월 졸업식을 앞두고 배부되며 졸업식은 2019학년도 전기 졸업식과 후기 졸업식을 통하해 8월28일 온라인으로 개최된다. 새 학위복을 받은 학생들이 졸업 사진을 촬영하고 있다.

