한국도로공사 춘천지사 홍천(서울)휴게소는 홍천군 화촌면에 위치한 화촌소방서와 함께 21일 소방합동훈련을 실시하였다고 밝혔다. 이번 훈련은 빠른 화재 초기진압을 위한 합동훈련이었으며 홍천(서울)휴게소장 이연덕 외 15인은 올바른 소화기 사용방법과 비상소화전 사용 방법을 숙지하였다. 홍천휴게소는 ‘유사시 긴급 상황이 발생했을 때 더욱 빠르게 대처할 수 있도록 노력하겠다’고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr