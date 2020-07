한국도로공사 수도권본부 이천(남이방향)휴게소는 전좌석 안전띠 착용 홍보 캠페인을 시행했다고 22일 밝혔다.

이천(남이)휴게소는 한국도로공사 경기광주지사와 함께 휴게소를 이용하는 고객들을 대상으로 전좌석 안전띠 착용 캠페인 홍보물 배포를통해 전좌석 안전띠의 착용의 중요성을 홍보했다.

이천휴게소 여태훈 부소장은 “휴게소를 이용하시는 고객들이 가장 안전하게 목적지까지 도착하는 것이 가장 중요하고, 지속적인 홍보를 통해 안전한 운전 문화 확산에 기여하겠다”고 말했다.

