한국도로공사 중앙선 고속도로 대보건설(주) 원주(부산방향)주유소는 휴가철 찾아주시는 고객에게 “사은품 증정 행사”를 통하여 좋은 이미지를 받고 있다.

방문하는 누구나 주유를 하면 생수나 캔커피를 무료로 받을 수 있다. 또한 휴가철 특별영업기간에는 어린이 물놀이 용품을 증정 한다고 한다. 셀프주유소로 운영중인 원주(부산방향)주유소는 주유원을 배치해 고객의 불편을 최소화 하고 있다.

셀프주유소로 전환 후에도 지속적으로 다양한 이벤트를 시행하여 방문객에게 좋은 반응을 얻고 있다.

원주(부산방향)주유소 임성철 소장은 중앙선 고속도로를 이용 중인 고객들에게 정품. 정량. 정가 유류를 제공하고 이와 함께 다양한 고객만족서비스를 제공함으로써 고객들이 항상 편안한 마음으로 다시 방문 할 수 있는 주유소가 되도록 노력하겠다."고 말했다.

