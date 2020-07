한국도로공사 서울외각순환고속도로 대보건설(주) 성남(구리방향)주유소에 ‘네이버 스마트 플레이스 가입’ 고객소통에 힘쓰고 있다.

네이버 스마트 플레이스를 통해 고객의 의견을 듣고 소통하며 영업에 적극 반영할 방침이다.

박동문 부소장은 “바쁘게 주유를 하고 떠나시는 고객들이 주유소에 건의사항을 전달하기는 어려운 실정이기 때문에 온라인과 모바일로 쉽게 소통할 방법을 강구했다”라고 설명하였다.

