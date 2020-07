양도세 중과 배제단지 ‘청주센트럴 리슈빌DS’ 모델하우스 7월 31일 오픈

청주중심 사창사거리 입지와 33층 랜드마크 강소형 주상복합 아파트로 기대를 모았던 ‘청주센트럴 리슈빌DS’가 오는 7월 31일 모델하우스의 문을 열고 본격적인 분양에 돌입한다.

청주시 서원구 사창동 180-1번지 일원에 들어서는 ‘청주센트럴 리슈빌DS’는 강소형 아파트 298세대와 오피스텔 20실 등 총 318가구로 구성되며 아파트 타입별로는 전용 41㎡ 118세대, 37A 60세대, 37B 60세대, 27㎡ 60세대를 분양한다.

동성건설(주)에 따르면 이 단지는 오픈 전부터 살기 좋고 투자하기도 좋은 강소형 아파트로 입소문이 나면서 청주 내 실수요자들과 투자자들의 문의가 이어지고 있다고 전했다.

입지는 청주 최중심을 자랑한다. SK하이닉스를 포함한 청주일반산단과 충북대학교가 가까운 직주근접 워라밸 입지에 사창사거리 주변 중심상업지구와 대학로 상권의 풍부한 쇼핑, 의료, 문화예술, 먹거리시설을 편리하게 누릴 수 있으며 사직로, 직지대로, 제1순환로 등 도로망도 잘 갖춰져 있다.

고강도의 정부 부동산대책 발표로 청주지역이 조정대상지역으로 지정되면서 규제에서 비교적 자유로운 ‘청주센트럴 리슈빌DS’의 인기가 치솟고 있다.

3억 이하의 주택에 대해 양도세 중과 시 주택 수에서 배제한다는 내용의 시행령이 발표되면서 양도세 중과 배제단지로 투자자들의 각광을 받고 있는 ‘청주센트럴 리슈빌DS’는 일정요건 충족 시 종부세 배제가 가능하며 입주 때까지 전매제한 미해제시 취?등록세도 1.1% 지원받을 수 있다.

청주가 6조7천여 억원의 생산유발효과, 13만7천 여명의 고용창출효과가 있을 것으로 기대되는 다목적 방사광가속기 유치도 투자자들의 관심을 높이고 있다.

또한 청약통장과 무관하게 청약이 가능하고 분양가가 3.3㎡ 당 8백만원대부터 책정되어 진입장벽을 낮췄으며, 청주는 조정대상지역으로 청약 당첨 시 재당첨제한 7년이 적용되지만 ‘청주센트럴 리슈빌DS’는 재당첨 제한도 미적용 된다.

다양한 무상제공품목으로 실분양가를 낮추는 효과도 누릴 수 있다. 냉장고와 드럼세탁기, 시스템에어컨, 무덕트 전열교환기가 제공되며 안방과 거실을 구분하는 분리수납장도 무상으로 시공된다.

모델하우스는 청주시 흥덕구 직지대로 560에 위치하며 7월 31부터 관람할 수 있다. 모델하우스 오픈 기념 이벤트로 명품가방 등 다양한 경품도 추첨으로 제공된다.

