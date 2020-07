두발히어로, 오토바이 ‘퀵’ 배송 기사 신규 모집

가까운 지역에서 부담없이 시작…멘토 기사와 수습 후 정식 배송기사로 투입

온라인 패션 플랫폼 '위즈위드'에서 당일 배송 업체로 선정한 곳으로 알려진 배송 서비스 업체 ‘두발히어로’가 오토바이 퀵 배송 기사를 모집한다.

모집 지역은 서울 전지역 및 경기 일산/고양/과천/안양시이며 지역별로 지원 지역을 우선하여 배정된다. 학력, 경력 및 성별은 무관하다.

만18세 이상 원동기 면허 또는 1종ㆍ2종 보통, 2종 소형 중 1개 면허 이상 보유자면 누구나 지원 가능하다.

현재 열려있는 두발히어로 구인 홈페이지 또는 전화 상담을 통해 계약할 수 있으며 지원 지역에 있는 멘토 배송 기사와 함께 수습 과정을 거쳐 정식 배송 기사로 일하게 된다.

두발히어로를 운영하는 라스트마일 배송전문테크 스타트업 체인로지스 측은 “최근 두발히어로 서비스 수요가 늘어남에 따라 배송 기사를 모집하게 됐다. 무엇보다 지속적인 배송 기사님들의 처우 개선을 통해 일하기 좋은 환경을 만들기 위해 노력할 것”이라며 “현재 두발히어로는 대기업 및 대형 커머스 고객사를 확보하고 있는 만큼, 이른바 ‘콜’ 따기 경쟁없이 담당 지역 위주 배송으로 안정적인 소득과 업무 여건을 보장받을 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.

관련 모집 내용은 두발히어로 포털 검색을 통해 해당 구인 홈페이지에서 보다 자세하게 알 수 있다.

