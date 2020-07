애니박스, 부호형사 Balance:UNLIMITED 국내 최초 방영

애니메이션 전문 채널 애니박스(대표: 곽영빈)가 오는 28일 신작 부호형사 Balance:UNLIMITED를 TV 최초로 방영한다.

<부호형사 Balance:UNLIMITED>는 경시청 현대범죄 대책본부 준비실을 배경으로 정의감 넘치는 형사 ‘카토’ 그리고 재벌가의 아들로 돈을 물처럼 쓰는 ‘칸베’가 신임 경부로 부임하면서 두 사람 앞으로 가로막는 벌어지는 여러 사건과 수수께끼를 풀어나가는 미스터리 추리극이다.

오는 28일 첫 방송에서는 클래식 카 페스티벌에서 폭파 예고 사건이 벌어지고 현장에서 처음 만나게 되는 카토와 칸베의 케미를 확인할 수 있다. <부호형사 Balance:UNLIMITED>는 원작 소설을 바탕으로 하며 인기 드라마로 만들어지기도 했던 작품이여서 많은 팬들의 기대를 모으고 있다.

7월 28일 화요일 밤 10시 애니박스에서 첫 방송되는 <부호형사 Balance:UNLIMITED>는 매주 화요일 밤 10시에 시청할 수 있으며 방송 이후 제이박스에서 다시보기도 가능하다. 자세한 방송 정보는 애니박스 홈페이지 및 유튜브 채널, 페이스북을 통해 자세히 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr