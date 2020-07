'슈돌' 이용규♥유하나 아들 이도헌 "아빠, 야구 오래해서 핸드폰 좋은 것 사달라"

[아시아경제 김정호 기자] 야구선수 이용규와 배우 유하나의 아들 이도헌 군이 화제다.

26일 오후 방송된 KBS '슈퍼맨이 돌아왔다(이하 '슈돌')'에서는 이용규와 유하나의 아들인 도헌 군이 무대에 올랐다.

이날 도헌 군은 아버지 이용규에게 서운함을 드러내며 "다른 아빠들은 왔는데 아빠만 안 왔다. 그런데 나는 괜찮다. 아빠가 야구하는 게 더 중요하다"라며 "나중에 야구 오래 오래 해서 내 핸드폰 좋은 것 사주라. 우리 아빠가 최고"라고 부친에 대한 애정을 드러냈다.

이어 도헌 군은 영탁의 '누나가 딱이야'를 불렀다. 도헌 군은 영탁 못지않은 시원한 발성으로 노래를 불러 모두의 박수를 받았다.

도헌 군은 트롯소년단들과 함께 영탁의 '니가 왜 거기서 나와'를 불렀다. 이날 노래 지도는 노지훈과 홍잠언이 맡았다.

트롯소년단은 완벽한 박자감과 성량을 보여줬다. 도헌 군은 트롯소년단들과 호흡을 맞추며 영탁의 `니가 왜 거기서 나와`를 완벽히 소화했다. 노지훈과 홍잠언도 트롯소년단들의 활약에 박수를 보냈다.

아울러 도헌 군은 강동원을 닮은 훈훈한 외모로 박현빈의 눈길을 사로잡았다. 노래를 지켜본 홍잠언은 "노래도 표정 연기가 있어야 하는데 연기도 매우 훌륭했다"고 극찬을 아끼지 않았다.

도헌 군은 여자친구와 헤어진 근황을 전해 주변에 웃음을 안겼다. 도헌 군은 "7살 때 2년 만났다"고 말해 홍잠언의 부러움을 자아내기도 했다.

한편 유하나와 이용규는 지난 2011년 백년가약을 맺었다. 슬하에 두 아들을 두고 있다.

