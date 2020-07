中 청두 주재 미국 총영사관 폐쇄 경고에 대응

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 백악관이 24일(현지시간) 중국이 쓰촨성 청두 주재 미국 총영사관 폐쇄를 요구한데 대해 보복을 중단하고 미국에 해가되는 행위를 하지 말라고 경고했다.

존 울리엇 백악관 국가안보회의(NSC) 대변인은 이날 발표한 성명을 통해 "우리는 중국공산당이 '이에는 이'식의 보복에 관여하기보다는 이러한 해로운 행위를 중단할 것을 촉구한다"고 말했다.

그는 "휴스턴에 있는 중국총영사관 폐쇄에 대한 우리의 조치는 미국의 지적 재산권과 미국 국민의 개인 정보를 보호하기 위해 취해진 조치였다"고 정당성을 다시한번 강조했다.

