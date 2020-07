서대문구립도서관 부분 개관

구립도서관과 공립작은도서관에서 도서 대출·반납 가능…열람은 할 수 없어...글쓰기 프로그램과 문화강좌 등 비대면 프로그램 진행



[아시아경제 박종일 기자] 서대문구 내 이진아기념도서관, 남가좌새롬어린이도서관, 홍은도담도서관 등 3곳의 구립도서관과 14곳의 공립 작은도서관이 지난 17일 부분 개관에 들어갔다.

구립도서관의 경우 평일 오전 9시에서 오후 6시, 주말은 오전 9시에서 오후 5시까지 도서 대출과 반납이 가능하다.

또 화상회의 형식의 글쓰기 프로그램과 유튜브 채널을 통한 문화강좌 등 비대면 프로그램도 운영한다. 단, 열람실은 이용할 수 없다.

부분 개관하더라도 법정 공휴일, 이진아기념도서관과 남가좌새롬어린이도서관은 매주 월요일, 홍은도담도서관의 경우 매주 금요일에는 휴관한다.

공립 작은도서관은 월∼금요일 오전 9~오후 6시 대출과 반납이 가능하다. 연희동 아이누리, 홍은2동 논골, 북가좌2동 이팝꽃향기, 홍제1동 새싹작은도서관은 토요일에도 오전 9시(논골, 이팝꽃향기) 또는 오전 10시(아이누리, 새싹)부터 오후 5시까지 문을 연다. 도서 열람은 할 수 없다.

구는 주기적인 실내 환기와 주 1회 이상 도서관 전체 공간에 대한 방역소독을 실시하고 도서소독기로 대출 도서를 소독한다.

방문자들은 마스크 착용 상태에서 체온을 재고 전자출입명부를 작성해야 도서관에 들어갈 수 있으며 도서관 내에서 생활 속 거리두기를 준수해야 한다.

서대문구는 부분 개관이 안정적으로 지속될 경우 8월에는 도서열람실 개방과 야간 운영 등 어린이 대상 행사를 제외한 모든 기존 서비스를 재개한다는 목표다.

문석진 서대문구청장은 “도서관 방역 작업을 철저히 실시하겠다”며 “도서관 이용자들께서 생활 속 거리두기에 적극 협조해 주시기 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr