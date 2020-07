이웃 구하려 불길 뛰어든 카자흐스탄인 의상자 됐다

승객 자살 막은 택시기사 강철수 씨도 선정

[아시아경제 조현의 기자] 화재 현장에서 위험을 무릅쓰고 불길에 뛰어들어 이웃 주민을 구하려 한 카자흐스탄 국적 근로자 율다셰프 알리아크바르(29)씨가 의상자가 됐다.

보건복지부는 24일 2020년 제3차 의사상자심사위원회를 열어 알리 씨와 강철수(60) 씨를 의상자로 인정했다고 밝혔다.

의상자는 직무 외의 행위로 위해(危害)에 처한 다른 사람의 생명 또는 신체를 구하기 위해 자신의 생명과 신체 위험을 무릅쓰고 구조행위를 하다가 부상을 입은 사람을 뜻한다.

알리 씨는 지난 3월 23일 오후 11시 22분께 강원도 양양군 양양읍에서 귀가하던 중 원룸 주택 건물 2층에서 화재가 발생한 것을 목격했다. 그는 건물로 뛰어 올라가 원룸의 문을 두드렸지만 방 안에선 신음 소리만 날 뿐 별다른 반응이 없었다.

알리 씨는 원룸 주인에게 열쇠까지 받아 방문을 열려고 했지만 열쇠가 맞지 않아 문을 열지 못했다. 알리 씨는 이에 건물 외벽 가스관을 타고 2층으로 올라가 화재 발생지로 진입했으나 열기와 연기로 사망자를 구하지 못했다. 이 과정에서 알리 씨는 등과 손, 귀 등에 2∼3도 화상을 입었다.

불법체류자인 알리 씨는 이번 의상자 지정에 따라 법무부에 영주권을 신청할 수 있는 자격을 얻었다.

택시기사인 강 씨는 지난 1월 29일 오전 3시 30분께 방이동 먹자골목에서 탑승한 남성 승객이 잠실대교 남단에서 내려 자살 시도를 하자 쫓아가 구조했다. 구조 과정에서 강 씨는 좌측 주관절 염좌, 고관절 타박상 등 상처를 입어 치료를 받았다.

복지부는 두 의상자에게 증서를 전달하고 보상금 등 의상자에 대한 예우를 실시한다.

