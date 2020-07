서울시의회 도시계획관리委 부위원장 노식래·전석기 의원 선임

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 도시계획관리위원회는 24일 제296회 임시회 폐회 중 제1차 회의를 개최, 제10대 후반기 상임위원회 부위원장에 노식래 의원(용산2)과 전석기 의원(중랑4)을 선임했다.

노식래 부위원장은 용산구 제2선거구 출신의 초선의원으로 더불어민주당 중앙당 사무부총장과 한국토지주택공사(LH) 이사 등을 거쳐 제10대 전반기에는 도시계획관리위원회에서 활발한 의정활동을 펼쳐 왔다. 이와 함께 운영위원회와 예산결산특별위원회 부위원장을 역임하면서 코로나19에 직격탄을 맞은 소상공인과 피해지역 주민지원에 앞장서는 등 폭넓은 분야에서 다양한 의정성과를 이루어왔다.

또 전석기 부위원장은 중랑구 제4선거구 출신의 초선의원으로 중랑구 도시환경국장 등을 거쳐 제10대 전반기에는 도시안전건설위원회와 정책위원회, 예산결산특별위원회에서 활발한 의정활동을 펼치며, 시민생활 밀착형 조례발굴과 사회적 약자를 위한 다양한 지원정책의 발굴·추진 등 시민불편 해소에 앞장서 왔다.

김희걸 위원장(더불어민주당, 양천4)은 “새로이 선임된 전석기, 노식래 부위원장을 비롯한 도시계획관리위원회 소속 선·후배 동료위원들과 함께 협심, 최근 우리사회에 찾아온 위기상황을 슬기롭게 극복하면서 포스트 코로나 시대를 대비한 도시계획 및 주택정책 마련에 앞장서 나가겠다”고 말했다.

