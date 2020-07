㈜헬스하우스가 배우 권나라를 ‘내츄럴플러스’의 뮤즈로 발탁했다고 밝혔다.

㈜헬스하우스는 배우 권나라의 건강하고 아름다운 이미지가 브랜드가 추구하는 가치와 부합해 뮤즈로 발탁했다고 말했다.

㈜헬스하우스 관계자는 “앞으로 권나라씨와 함께 고객들이 더욱 신뢰하고 건강한 브랜드라고 느껴질 수 있도록 다가갈 예정”이며, “소비자의 건강한 아름다움을 위해 다양한 제품들을 선보일 예정”이라고 말했다.

㈜헬스하우스는 모델 발탁을 기점으로 ‘내츄럴플러스’의 대규모 업데이트 및 공격적인 마케팅을 전개할 예정이며, 보다 자세한 사항과 할인 프로모션은 공식 온라인몰, 어플리케이션 및 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr