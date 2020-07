시몬스 침대, ‘수퍼싱글 프로모션’ 진행…"올 여름 자녀에게 숙면을 선물하세요"

수면 전문 브랜드 시몬스(대표 안정호)가 ‘수퍼싱글 프로모션’을 진행한다.

이번 프로모션은 싱글 침대를 구매하려는 소비자들에게 실질적인 혜택을 제공하고자 마련됐다. 전국 시몬스 공식 매장에서 싱글(SE) 또는 수퍼싱글(SS) 사이즈 매트리스 구매 시 10%의 할인 혜택을 제공한다. 또한, 특정 프리미엄 매트리스에 한해 5~10% 추가 할인 혜택이 적용되어 최대 20%의 할인 혜택을 받을 수 있다.

또한 36개월 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 ‘시몬스페이’를 이용해 수퍼싱글 사이즈 매트리스를 구입할 경우, 100만원대 침대는 36개월 할부 시 월 2만 7천원, 24개월 할부 시 4만 1천원, 12개월 할부 시 8만 3천원만 지불하면 시몬스 침대의 숙면을 얻을 수 있다.

이외에도 시몬스는 본격적인 웨딩 시즌에 앞서 전국 시몬스 매장에서 다양한 혜택을 제공하는 ‘웨딩 프로모션’을 동시 진행 중이다. 웨딩 프로모션을 통해 ‘라지킹(Large King)’, ‘킹오브킹(King of King)’ 사이즈 구매 시 10%의 할인 혜택이 제공되며, 특정 프리미엄 매트리스에 한해 추가 할인이 더해져 최대 20%의 할인 혜택을 받을 수 있다. 또한, 침대 프레임 및 룸세트, 퍼니처, 베딩 구매 시에도 10% 할인 혜택을 제공한다. 프레임과 룸세트 신제품의 경우 10%의 추가 할인이 더해져 최대 20%의 할인 혜택이 주어진다.

다양한 사은품도 풍성하게 지급된다. △300만원 이상 구매 시 40만원 상당의 케노샤 호텔 침구 세트를 선착순 500명에게 증정한다. △500만원 이상 구매 고객에게는 케노샤 호텔 침구 세트와 함께 50만원 상당의 케노샤 거위털 이불까지 선착순 100명에게 제공한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며, 사은품 소진 시 행사 조기 종료될 수 있다.

한편, 한국 시몬스는 경기도 이천에 위치한 시몬스 팩토리움에서 세계적으로 인정받은 국내 자체 생산 시스템과 세계 최고 설비를 자랑하는 수면연구 R&D센터를 통해 안전한 매트리스를 생산하고 있으며, ‘한국 시몬스만의 1936가지 품질 관리 항목’을 적용하여 철저히 관리하고 있다. 국가 공인 친환경 인증, 국내 최초ㆍ유일의 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 출시, 한국표준협회로부터 일반 시판 매트리스 41종 품목에 대해 ‘라돈안전제품인증’을 획득하는 등 국민 매트리스 3대 안전 키워드로 소비자 신뢰를 쌓아가고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr