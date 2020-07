실거주 희망 입주 문의 급증, 인천 미추홀구 학익동 두산위브 특가 판매는?

두산건설이 인천 미추홀구에서 선보이는 '미추홀구 인천 학익 두산위브'의 특가판매가 시작된 이후 실거주를 희망하는 입주 문의가 크게 늘어나며 많은 관심을 집중시키고 있다.

미추홀구 학익동 두산위브의 특가 판매는 내 집 마련의 문턱이 높아진 상황에서 합리적인 가격이 책정된 아파트로 인지도를 높이며 호평 속에서 진행 중이다.

인천광역시 미추홀구 노적산로 43에 들어서는 미추홀구 인천 학익 두산위브는 지하 2층~지상 34층, 총 432가구 규모, 전용 면적 23.75~88.53㎡, 108.526㎡, 110.159㎡, 152.064㎡, 177.771㎡ 등의 다양한 타입으로 구성돼 수요자 선택 폭을 넓혔다.

사업지인 인천 원도심 지역, 미추홀구 아파트 시장은 저평가된 지역이라는 분석이 지속되고 있는 가운데 대형 개발 호재와 함께 다양한 도시정비사업이 본궤도에 오르며 하반기에도 선전을 거듭할 것으로 예상되고 있다.

실제 미추홀구에서 지난해 상반기와 하반기에 분양된 아파트들이 치열한 청약 경쟁률을 기록하며 괄목할 만한 분양 성적표를 받은 바 있으며 올해 상반기에도 흥행 기세를 이어갔다.

미추홀구 인천 학익 두산위브는 두산건설이 주택시장에서 축적한 노하우를 담은 특화설계가 적용된다. 대부분의 세대가 남향으로 계획된 단지는 일조량과 채광을 최대한 확보했으며 조경 면적 비율이 41.75%에 달해 쾌적한 주거 환경을 갖췄다.

또한 여기에 중앙정수시스템을 적용해 깨끗한 청정수를 각 세대에 공급받을 수 있다. 가스와 거실 조명, 난방을 원격 제어할 수 있는 홈 네트워크시스템도 설치돼 있다.

미추홀구 인천 학익 두산위브 모델하우스 관계자는 “특가 판매 이후 모델하우스가 연일 붐비고 있어 근시일 내에 마감 소식을 전할 것으로 보인다”고 전했다.

