대한안전교육협회, LG전자 청주공장에 맞춤형 ‘산업 안전체험관’ 구축

-산업 안전체험관 구축으로 산업재해 ZERO화 추진

대한안전교육협회(대표 정성호, 이하 협회)가 LG전자 청주공장에 ‘산업 안전체험관’을 설립, 기존 교육의 한계를 극복한 현장 맞춤형 ‘산업 안전체험관’을 구축했다고 밝혔다.

충청북도 청주시에 소재한 LG전자 산업 안전체험관은 연면적 51.471㎡ 규모로, 생산현장에서 발생할 수 있는 각종 안전사고를 방지하고, 작업자들의 안전의식을 고취하기 위한 목적으로 건립됐다.

이곳에서는 ▲위험예지 훈련 체험 ▲VR 체험 ▲계단 핸드레일 안전체험 ▲롤러 협착 체험 ▲회전체 감김 체험 ▲LOTO 체험 ▲CPR 및 AED 체험 등 다양한 체험 프로그램을 통해 실제 현장에서의 안전 행동요령을 습득할 수 있는 생생한 교육이 진행된다.

협회는 임직원을 대상으로 안전교육을 진행, 나아가 관리감독자를 대상으로 산업재해교육, 응급처치 교육, 화재대피 교육, 생활안전교육 등 주제별 안전교육도 실시할 예정이다.

협회의 정성호 대표는 “크고 작은 산업재해를 예방하기 위해서는 산업안전의식을 고취하고 대응능력을 고취할 수 있는 교육이 매우 중요하다”며 “앞으로도 협회가 보유한 역량을 바탕으로 실질적으로 안전 역량을 강화할 수 있는 안전체험관 구축을 지속적으로 실현해 나가겠다”라고 말했다.

한편 협회는 2018년부터 지속적으로 체험자에 맞는 안전체험관 구축 및 관리감독자 교육까지 전반적인 안전교육 환경을 제공해오고 있으며, 최근에는 통영 충무초 및 유달 학생수련원 등 학생을 대상으로 한 재난 안전체험관을 구축했으며, SK하이닉스 및 한국 도로공사 등 기업 맞춤형 안전체험관을 구축하기도 했다.

또 협회는 오는 8월부터 서울과기대에 구축한 ‘가상 재난안전체험관’에서 임직원과 전교생, 지역민들을 대상으로 안전교육을 진행할 계획이다.

