공인중개사 초단기합격자의 비결은 ‘경록 인강+교재 반복학습’

부동산 전문 교육기관 경록의 한 62세 회원이 이곳의 공인중개사 전문기획인강, 정통 교재를 반복학습해 공인중개사 시험에서 초단기 동차합격을 이룬 것으로 밝혀졌다.

그가 경록 홈페이지에 남긴 친필 후기에 따르면, 그는 공인중개사 자격증을 취득하기로 결심하고 여러 공인중개사 교육사이트를 알아보던 중 경록의 인강과 기본서가 자신에게 가장 알맞다고 판단해 경록 공인중개사 프로그램을 구입했다. 이후 경록의 인강, 기본서를 반복학습하고 출제 예상문제를 풀어본 뒤 시험에 응시해 동차합격에 성공했다.

그를 배출한 경록은 공인중개사 초단기합격 기록을 4년 연속 갱신한 63년 전통의 부동산교육기관이다. 1957년 동양 최초로 부동산학을 연구, 정립해 ‘한국 부동산교육의 모태’로 불리는 이곳의 공인중개사 인강, 교재는 역대 최대 100여 명의 출제위원 출신 교수진이 제작해 정답률이 높은 족집게 교육콘텐츠다. 누구나 반복적으로 따라 보기만 하면 특별한 암기 없이 벼락치기로도 단기에 합격할 수 있다는 게 대표적인 특징이다.

또한 경록은 자사 공인중개사 프로그램을 구입한 사람에게 족집게 인강과 교재는 물론, 교재 e-북, 멀티강좌, 무제한 공인중개사 온라인 문제, 부동산 불경기에도 안정된 수익을 낼 수 있는 임대관리사 과정(60만원) 및 공경매실무 과정(60만원)을 무료로 제공한다. 특히 임대관리사 과정은 온라인 연수 후 정부의 일자리창출 정책 부응의 일환으로 자격시험으로 대신해 소정의 절차를 밟아 자격증을 수여한다.

한편 현재 경록 홈페이지에서는 공인중개사 프로그램을 특별 할인가에 제공하는 행사와 올해 공인중개사 시험에 합격하지 못할 경우 프로그램 1년 무상 수강 혜택을 보험 차원에서 지원하는 행사가 동시에 진행되고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr