故 구하라 친모 "딸 죽었는데 무슨 소용…상속 금액 얼마인지도 몰라"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 고(故) 구하라의 유산을 두고 친오빠 구호인씨와 생모가 법적 다툼을 이어가는 가운데 친모가 처음으로 입장을 밝혔다.

23일 방송된 JTBC '이규연의 스포트라이트'에서는 구하라의 생모가 출연해 재산 상속 논란에 대해 언급했다.

이날 생모는 변호사를 선임한 이유에 대해 "장례식장 앞에서 떠나지 못하고 울고 있었다. 그때 친언니(구하라의 이모)가 '너는 법적으로 아무것도 모르니 변호사를 찾아가 보라'고 하더라"며 "딸이 죽었는데 상속이 중요하겠나. 지금도 그거에 대해 잘 모른다"고 밝혔다.

앞서 구하라의 친오빠 구호인씨는 가출한 생모에게 동생의 재산을 줄 수 없다며 재산분할 소송을 제기한 바 있다.

제작진과의 인터뷰에서 구 씨는 "생모란 사람 뭐라고, 이제 와서 그렇게 하라 엄마 행세하려 하냐"며 "하라에 대해서 아무것도 모르는 사람이 너무 억울하고 분하다"고 소송을 제기한 이유를 밝혔다.

생모는 양육을 소홀히 한 이유에 대해 "어느 부모가 자식을 안 키우고 싶겠냐"며 "그렇지만 가방 하나 가지고 나온 상황에서, 키우지 못하는 상황이 돼서 안 키웠을 뿐"이라고 설명했다.

그러면서 "기자들이 많이 연락이 왔었다"면서도 "(그러나) 받지 않았다. 왜 안 했냐면 내가 말하면 그것이 내가 스스로에게 침 뱉기다. 우리 하라도 그걸 원치 않는다"고 했다.

그는 "딸이 죽었는데 무슨 상속이, 돈에 뭐 그래서 했겠냐"면서 "나는 (상속 금액) 얼마인지도 모른다"고 주장했다.

이어 생모는 3년 전 구하라와 함께 찍은 사진을 공개하며 모정을 나눴다고 주장했다. 그는 "갑자기 나타난 것은 아니다. 하라가 엄마를 원해서 찾은 것"이라고 설명했다.

이에 대해 구호인씨는 "동생이 2017년에 우울증을 앓고 있었다. 치료를 받아도 안 나아서 의료진의 권유로 우울증의 근본적 원인인 생모를 찾은 것이었다"고 생모의 말을 반박했다.

또 지난 2017년 생모와 구하라의 만남에 동행했다는 구씨의 지인은 "그날 하라는 엄마가 안아주고 따뜻하게 맞아줄 거라고 알았는데 친척들, 친척들 애들까지 데리고 왔더라. 무슨 잔칫집 같았다"며 "하라가 연예인이니깐 가족인가 지인인가한테 자랑하려는 듯한 그런 모습이었다"고 말했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr