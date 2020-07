박나래 "7살 연하와 장거리 연애 경험... 전 남친 母 반대하기도"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 개그우먼 박나래가 7살 연하의 남성과 장거리 연애를 한 경험담을 공개했다.

23일 방송된 Olive 예능 프로그램 '밥블레스유2'에서는 박나래가 장거리 연애에 대해 대화를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 박나래는 "전 남자친구가 미국 맨해튼에서 공부하는 학생이었다. 1년간 정말 행복했다. 특별한 날이면 같이 보내고 싶어서 같은 와인을 사뒀다. 뉴욕은 밤 12시, 나는 오전 10시에 와인을 짠 했다"라고 말했다.

이어 "그렇게 연애를 했는데 중간에 별 일이 다 있었다"라며 "그 애 엄마를 만나고, 전 남친은 집을 나와 엄마가 쓰러졌다"라고 말했다.

그러면서 "전 남친이 굉장히 부잣집이었는데 내가 27살에 그 애가 20살이었다. 내가 거의 첫 여자친구였을 것"이라고 설명했다.

박나래는 "남자친구를 만나기 위해 뉴욕에 놀러갔는데 남친 어머니는 내가 아들 발목잡으러 간 줄 알더라"라며 "그 어머니가 밥을 먹자더라. 반지도 열 개를 끼고 재킷도 걸치고 화려했다"라고 말했다.

이어 "아들이 화장실에 가는 사이에 '나래씨 한국 돌아가면 우리 아들하고 헤어져 주세요'라고 하는거다. 남자친구가 화장실에 가니까 바로 태도가 바뀌더라"라고 덧붙였다.

그는 "드라마 같았으면 '네 알겠습니다'라고 할텐데, 내가 어머니한테 '왜 헤어져야 해요?'라고 했다. 그리고 '내가 만나다가 별로면 헤어지겠다'라고 말했다"라고 회상했다.

그러면서 "그때 전 남친이 왔는데 내가 '너네 엄마가 나한테 헤어지래'라고 말했다"라며 "그 얌전했던 애가 '엄마 왜 우리 나래한테 그런 얘기해요'하더라. 조용한 레스토랑에서 소리지르고 난리가 났다"라고 전했다.

이어 "이 엄마가 완전 혈압이 오른거다. 그 길로 전 남친이 엄마와 연락을 끊었다. 그러다 엄마는 가는 길에 쓰러지셨다"라며 "전 남친 아버지가 연락이 와서 '나래랑 헤어진 걸로 엄마한테 얘기를 해라. 널 상해로 보내주겠다'라고 했다. 그래서 그 엄마는 나랑 아들이 헤어진 걸로 알고 아들을 상해로 유학 보냈다"라고 고백했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr