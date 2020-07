美 코로나19 재확산에 신규실업자수 다시 증가(종합)

지난주 신규 실업청구 142만건..예상치 130만건 웃돌아

16주만에 감소세에서 증가세로 돌아서

미 정부는 실업급여 확대조치 연장 추진‥소득 70% 보전 목표

뉴욕 증시는 일제 하락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인한 미국의 고용상황이 다시 악화됐다. 감소추세를 보이던 실업자수가 넉 달 만에 증가세로 돌아선 것이다. 실업자 증가가 경기회복 지연 우려로 작용하며 뉴욕증시 주요지수는 일제히 하락 출발했다.

23일(현지시간) 미 노동부는 지난주(7월 12∼18일) 신규 실업수당 청구 건수가 142만건이라고 발표했다.

이는 전주 131만건에서 10만9000건 늘어난 것으로 16주만에 감소세에서 증가세로 반전했다. 전문가 예상치 130만건도 넘어선 결과라는 점에서 우려가 커지고 있다.

신규 실업수당 청구 건수가 증가세로 돌아선 것은 코로나19 재확산으로 인해 대다수 지역에서 경제활동 재개 계획에 차질을 빚고 있기 때문이다.

뉴욕주을 제치고 미국에서 가장 많은 코로나19 환자가 발생한 캘리포니아주에서는 지난주 29만2673건의 신규 청구가 이뤄졌다. 플로리다주와 조지아주에서도 10만건 이상의 신규 실업수당이 청구됐다. 이들 주는 코로나19 재확산으로 술집 영업 중단 등 경제활동 재개가 차질을 빚고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 지난주 청구 건수를 두고 "미국의 노동시장 회복이 느려지고 있다는 신호"라고 분석했다.

다만 최소 2주간 실업수당을 청구하는 '계속 실업수당 청구' 건수는 전주 기준 111만건 줄어든 1620만건으로 집계됐다.

노동부는 현재 실업수당을 받고 있는 실업자의 수가 대략 3200만명에 달한다고 밝혔다.

실업 사태가 악화되며 미 정부도 당초 방침을 바꿔 이달말로 종료되는 매주 600달러를 제공하는 실업수당 확대 정책의 연장을 모색중이다.

스티븐 므누신 재무부 장관은 CNBC방송과의 인터뷰에서 "공화당은 실업 이전 소득의 70%를 보전하는 것을 목표로 실업급여 확대 기간 연장을 추진할 것"이라고 밝혔다. 그는 도널드 트럼프 대통령이 희망한 급여세 인하는 법안에 반영되지 않을 것이라고 언급했다.

이에 대해 CNBC 방송은 낙후된 미국의 정부 시스템으로는 실업자들의 이전 급여를 정확히 파악하는게 불가능하다며 므누신 장관의 계획에 물음표를 달았다.

한편 이날 오전 10시50분 현재 다우존스30산업평균지수는 0.38%, S&P500지수는 0.02%, 나스닥지수는 0.02% 각각 하락하고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr