[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 폭우로 갑자기 불어난 강물에 차량이 고립되는 사고가 발생했다.

23일 광주소방에 따르면 이날 오후 6시 26분께 광주광역시 광산구 한 마을입구 다리를 건너던 차량이 급격히 불어난 강물에 빠졌다.

운전자는 자력으로 무사히 대피했다.

신고를 받고 출동한 광산소방서 대원들이 장비를 동원해 차량을 안전지대로 끌어 올렸다.

당시 광산구 일대에는 시간당 13㎜ 정도의 강한 비가 내렸다.

